Clima | nasce il database meteo di Milano | la città è sempre più calda

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Unapiu’, caratterizzata nell’ultimo decennio da una temperatura media di 15.8 C, rispetto ai 14.3 C del periodo 1981-2010. Una citta’ in cui piove meno frequentemente rispetto al passato, ma con maggiore intensita’ (12 mm di pioggia all’ora la media a luglio nel periodo 2013-2018, contro gli 8 mm/h del 1998-2018). Un territorio che mostra differenzerologiche importanti tra una citta’ e l’altra (62 notti in media aCentro con temperatura minima superiore ai 20 C; 17 a Saronno), e all’interno dello stesso territorio urbano: se aBovisa la media delle precipitazioni annue e’ stata di 1139 mm, aSud si e’ fermata a 874 mm (periodo 2012-2018). E’ il quadro che emerge daltologico, uno dei risultati del primo anno del progettoMi –tologia per ...

