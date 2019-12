Star Wars Jedi | Fallen Order | l’ultimo videogioco dedicato alla saga di Lucas offre una

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) EA ed Respawn hanno dato vita all’ultimo gioco ambientato nella galassia di Guerre Stellari,, gioco che, tra un’arrampicata e una battaglia a colpi di spada laser,l’impressione che non solo chi andrà al cinema nelle prossime settimane potrà godere di un nuovo capitolo delladi. Gli eventi disono ambientati dopo “La Vendetta dei Sith”: mentre i cavalieridiventano uno sbiadito ricordo nella galassia Cal Kestis, uno degli ultimi cavalieri rimasti, si nasconde dall’impero cercando di sopravvivere; ma gli eventi precipitano in fretta e il protagonista si ritroverà braccato dal nemico, mentre cerca di tenere accesa l’ultima flebile fiamma di speranza del suo ordine. Sulle prime le meccaniche che spiccano inpossono ricordare altri giochi d’azione come Uncharted o Tomb Raider, con diversi ...

