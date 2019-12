Sondaggio Ipsos a Tagadà | sorpresa sul gradimento dei leader | il balzo di Nicola

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unsuldeimostrato in diretta da Tiziana Panella a, su La7, dà in clamorosa ascesaZingaretti. Ilpiù amato resta Giuseppe Conte con il 49 per cento dei voti (più 3). Matteo Salvini è il secondo in classifica con il 36 per cento (meno 1) seguit

M5S_No_Grazie : RT @neXtquotidiano: Il sondaggio IPSOS con la #Lega in calo e la popolarità di Conte altissima - fausto_cag : @dadoricca @matteorenzi @ItaliaViva Mi concentrerei sul sondaggio Ipsos pubblicato stamattina su Repubblica... - Destradipopolo : #SONDAGGIO IPSOS: IL 68% DEGLI ITALIANI VUOLE CHE SI COMBATTA L’ #evasionefiscale (IL 32% SARANNO EVASORI) IL GOVE… -