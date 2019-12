Rudy Giuliani ha le prove per incriminare i Biden

Leggi la notizia su it.insideover

(Di martedì 17 dicembre 2019) No, l’uomo del momento negli Stati Uniti non è Donald Trump, suo malgrado “protagonista” dell’inchiesta sull’impeachment e non lo è nemmeno Adam Schiff, il democratico che ha condotto l’inchiesta contro il Presidente degli Stati Uniti: tale riconoscimento, piaccia o meno, spetta sicuramente all’avvocato di Trump,, che in una serie di tweet ha dichiarato di aver scoperto una “vasta” corruzione in Ucraina, inclusa una “chiara” prova di riciclaggio di denaro da parte della società energetica Burisma che coinvolgerebbe l’ex vicepresidente degli Stati uniti e candidato alle prossime elezioni presidenziali Joee suo figlio Hunter. Su Twitter,ha pubblicato diversi estratti di un mini-documentario che ha girato nelle scorse settimane tra Ucraina, Austria e Ungheria con il reporter di One ...

