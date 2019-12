Natale | Confesercenti | In calo spesa per i regali

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Francesca Bernasconi In media, ogni persona farà 7, ma spenderà meno dello scorso anno. Ecco quali sono i doni più comprati L'incertezza economica si abbatte sugli italiani che, per difendersi, hanno deciso di tagliare il budget destinato aidi. Secondo il tradizionale sondaggio, condotto dacon Swg, un italiano su tre ha diminuito le spese per i, con un budget medio che si restringe a 272 euro a persona, undel 4,4%. Lo scorso anno, infatti, lamedia per persona raggiungeva i 285 euro. Ma il taglio è lineare: in media ogni italiano acquisterà 7, lo stesso numero del 2018, solo che spenderà meno. Per lo shopping meglio negozi e mercatini Ilcontinua a passare per negozi e mercatini. Infatti, a sceglierli è il 39% dei consumatori, che li preferiscono al web per l'acquisto dei. Solamente il 32% si affida ...

