Modena | gommista getta chiodi in strada | “Volevo colpire i clienti delle prostitute”

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’episodio che ha portato alla denuncia per danneggiamento del, un quarantottenne italiano, è avvenuto la notte scorsa in località Cavazzona, a Castelfranco Emilia, ma potrebbe non essere isolato dato che in quella zona dall’estate scorsa esiste un problema di frequenti forature di pneumatici. I carabinieri nella provincia dihanno sorpreso in flagranza un uomo mentreva deiin mezzo alla. Si tratta di undi quarantotto anni, un italiano residente a Serramazzoni, che è stato denunciato dai carabinieri: l’ipotesi nei suoi confronti è quella di danneggiamento. Una dozzina di veicoli, infatti, hanno riportato forature evidentemente per colpa di queiche luiva in. L’episodio che ha portato alla denuncia delè avvenuto la notte scorsa in località Cavazzona, a Castelfranco Emilia, ma potrebbe non essere isolato ...

