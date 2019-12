‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa | “Davos | che disastro per gli azzurri! Valiamo

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) La terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo è andata in scena a Davos. La sorprendente Linn Svahn e l’annunciatissima Therese Johaug hanno trionfato tra le donne, mentre fra gli uomini hanno festeggiato Johannes Høsflot Klæbo e Simen Hegstad Krüger. Inoltre, le prestazioni di casa Italia – complessivamente deludenti – hanno fatto molto discutere. Nella nuova puntata de “L’ululato del Bubo” andiamo dunque a sentire l’analisi di, campione olimpico di Torino 2006 e voce tecnica per Eurosport, in merito a quanto accaduto. Bubo, per una volta ‘Ladies first’. Cominciamo dal settore femminile, perché la notizia del weekend è stato il trionfo della giovanissima svedese Linn Svahn nella sprint femminile, nonostante la ventenne fosse alle prime armi in Coppa del Mondo. Dicci tutti i tuoi pensieri su quanto accaduto sabato. “Con Linn Svahn è amore a prima vista! La sua ...

