“L' intervento nella Popolare di Bari sia temporaneo” Parla Marattin

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Rilancio”, come vorrebbe il M5S, o piuttosto “salvataggio”? Sembrerebbe una semplice questione lessicale, ma per Luigi Marattin, deputato renziano di Italia viva, la partita che si gioca introno alla Bancadinon è affatto questione “di forma ma di sostanza”. E lo dice in un'intervista a Il Foglioquale dichiara che “Non c'è alcun bisogno di mascherare un'operazione chiarissima, ovvero l'ingresso pubblico nel capitale di una banca in crisi, con slogan accattivanti concepiti dagli esperti di comunicazione, come la ‘banca pubblica degli investimenti'”. Marattin poi spiega che “noi vogliamo che l'pubblico sia temporaneo, sulla base di un solido piano industriale, e con l'obiettivo di restituire poi la banca al mercato” e, possibilmente, “con un management più efficiente di quello che l'ha portata al disastro”, precisa il deputato targato Iv. Insomma, la ...

