Incidente sul lavoro | falegname cade per colpa del maltempo

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ennesimosul, questa volta a causa del. Il forte vento ha infatti provocato la caduta di undi 56 anni che stava trasportando un pannello di legno. L’uomo si trova attualmente ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Lotta tra la vita e la morte. La vicenda è successa sabato 14 Dicembre 2019 a Olbia, in Sardegna, quando la città era flagellata dalche rendeva difficile ogni tipo di operazione. Il fatto è avvenuto in via Umbria. In base ad una prima ricostruzione, il 56enne stava trasportando un pannello di legno, quando una forte folata di vento lo ha scaraventato a terra. L’uomo avrebbe sbattuto con forza la testa al suolo.sulin fin di vita Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118, il quale ha praticato tutte le cure del ...

GazzettaDelSud : Giovane morto nell'incidente sul trattore a San Pietro a Maida, le foto dei soccorsi - Lunedi74 : @Confumale No, niente, ogni volta vorrei essere lì come cliente per rispondere a tono. In questo caso avrei utilizz… - 5Tlive : RT @GTT_Torino: Linee 6 -16cd -18 - 68 deviate - Causa incidente in via Rossini angolo corso San Maurizio, le linee in titolo, in direzion… -