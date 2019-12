Il Papa abolisce il segreto pontificio per i reati sessuali

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma, 17 dic. (askanews) – Nel giorno del suo compleanno, il 17 dicembre,Francesco annuncia una decisione che segnerà il suo pontificato. Bergoglio ha abolito ilnei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici, e ha anche deciso di cambiare la norma riguardante il delitto di pedopornografia; d’ora in poi per la giustizia del Vaticano la detenzione e la diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano minori fino all età di 18 anni ricadranno nella fattispecie dei “delicta graviora”, i delitti più gravi. Fino adesso il limite era a 14 anni. Il primo e più importante documento è a firma del cardinale Parolin, Segretario di Stato vaticano: siilsui casi di violenza e di atticompiuti sotto minaccia o abuso di autorità, su minori e persone vulnerabili; e anche, cosa ...

repubblica : Pedofilia, svolta storica: papa Francesco abolisce il segreto pontificio [aggiornamento delle 13:05] - Agenzia_Ansa : Il #Papa ha abolito il segreto pontificio sugli abusi sessuali commessi dai chierici sui minori. Alzata anche l'età… - vaticannews_it : #17dicembre #PapaFrancesco abolisce il segreto pontificio per i casi di #abusi sessuali - disponibili le testimonia… -