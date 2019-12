Guardiola | «Volevo andare alla Juventus e giocare insieme a Zidane»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Laè stato il sogno proibito dida giocatore: le dichiarazioni del tecnico del City in conferenza stampa Pepvoleva a tutti i costi vestire la maglia dellanel corso della sua carriera da calciatore. Il motivo?al fianco di Zinedine. Ecco il racconto dell’allenatore del Manchester City nel corso della conferenza stampa. «Da calciatorecon Zizou ma non è mai successo. Quando ho lasciato il Barcellona il mio sogno era quello diJuve, purtroppo però non sono riuscito acon lui». Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : #City, #Guardiola: 'Volevo giocare alla #Juventus con #Zidane'?? - DanyCall1990 : City, Guardiola: 'Volevo giocare alla Juventus con Zidane' - Sportmediaset - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #City, #Guardiola: 'Volevo giocare alla #Juventus con #Zidane'?? -