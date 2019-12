Dichiarazione di emergenza climatica a Milano | Sala | “Ridurre la CO₂ non è sufficiente

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Anche il sindaco di, Giuseppe, ha partecipato alla commissione consiliare dedicata ai provvedimenti dell’amministrazione comunale alla luce delladiproclamata dal Consiglio comunale con una mozione di alcuni mesi fa. In commissione sono intervenuti anche i rappresentanti milanesi di Friday’s for Future il movimento ambientalista promosso da Greta Thunberg. “deve chiedersi se il tema è quello di affrontare la questione ambientale con una riduzione delle emissioni di CO₂ o deve alzare la sua ambizione – ha detto-. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ non sono sufficienti anche se certamente vanno portati avanti, ho maturato questa convinzione, bisogna avere più ambizione“. Secondo il sindaco “le rivoluzioni sociali” partono dalle città anche quando si parla del clima: ...

