Barcellona | Busquets in difficoltà | Odegaard fa la differenza

(Di martedì 17 dicembre 2019) Contro la Real Sociedad, ilha sofferto molto a centrocampo.è stato spesso in affanno Il centrocampo delè stato spesso sovrastato nel pareggio esterno contro la Real Sociedad. Il palleggio di altissima qualità dei baschi ha costantemente trovato spazi, con le mediana blaugrana mossasi male. Come spesso accade, il match diè un po’ lo specchio della prestazione del. La slide sopra mostra una situazione tipica.si alza su Guevara, il mediano avversario. Le mezzali (Rakitic e De Jong) sono però lente a stringersi, la Real Sociedad trovatra le linee, coltroppo scoperto al centro. Leggi su Calcionews24.com

