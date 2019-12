Barbara D’Urso furiosa con Sergio Vessicchio | “Silenzio e rispetta la padrona di casa”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono volate parole davvero pesanti nel corso dell’ultima puntata di Live – Non È La. Lo scontro trae il giornalistaè stato così forte che la conduttrice è stata costretta ad interrompere il collegamento. Contattato per discutere di una faccenda delicata, che riguarda la sua professione, il cronista non ha risparmiato nessuno. Da Giampiero Mughini ad Alba Parietti, passando per Alda D’Eusanio,Vessichio ha commesso poi l’errore di scagliarsi contro Carmelita.incontrollabile Prima ancora che si cominci a parlare del suo casoVessichio spara a zero su Alba Parietti e Giampiero Mughini. “Alba Parietti e Giampiero Mughini mi fanno schifo!” esordisce il giornalista, o meglio ex giornalista. “Ma a ‘ste due marchette della televisione cosa bisogna far pagare? Mughini è una vergogna, Alba Parietti non si sa ...

