Vuoi passare la vita con me? E Lucas regala a Mercedesz un mattone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Monica Montanaro Durante l'ultima puntata del talk Domenica Live,Peracchi ha fatto una romantica sorpresa alla sua fidanzataHenger Nell'ultima puntata in vista delle vacanze natalizie del talk domenicale condotto da Barbara d'Urso, grande protagonista è stato il romanticismo e l'amore. Al centro dello spazio a tinte rosa di Domenica Live una coppia che in questi ultimi mesi ha fatto molto discutere il pubblico a causa delle vicende burrascose intra familiari. Barbara d'Urso ha organizzato una sorpresa in complicità conPeracchi. La conduttrice si è prestata al ruolo di mediatrice per favorire l'intesa di coppia. La d'Urso e Peracchi hanno preparato tutto in gran segreto per sorprendere la bellaHenger: dal video romantico, all'atmosfera soft, alla coreografia giusta. Ignara della sorpresa in agguato, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ...

