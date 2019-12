‘Un presepe per Papa Francesco’ | ragazzi disabili Torre Angela auspicano visita Pontefice

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “UnperFrancesco” è l’iniziativa che hanno voluto realizzare idel Presidio di Riabilitazione di Via Dionisio a, che è gestito dalla Nuova Sair in convenzione con la Regione Lazio e rappresenta un centro di eccellenza per servizi semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari nel quadrante Roma-Est della Capitale. “Grazie al sostegno dei nostri operatori – racconta Armando Cancelli, direttore sanitario del Presidio di Via Dionisio – i nostrie ragazze hanno voluto realizzare unspeciale che hanno donato idealmente aFrancesco”. “Dopo l’invito dela Greccio a fare il– aggiunge Cancelli – con i nostri educatori e le famiglie abbiamo condiviso con loro questo progetto di realizzare ex-novo une di farlo per il”. “Uno dei nostri ...

