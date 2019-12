Si tuffa per salvare i suoi cani | morto 39enne

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tragedia lungo le sponde del South Lake Tahoe, nella California del Nord (Usa). David Schmidt, 39 anni, era uscito come moltissime altre volte, con itreper fare una passeggiata mattutina. Per circostanze ancora tutte da chiarire, David si è dovutore nel lago (ghiacciato a causa del gelo invernale) pertrecaduti, improvvisamente, in acqua. Purtroppo, quel gesto gli è costato la vita. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione, gli agenti dell’ufficio dello sceriffo e i vigili del fuoco di Lake Valley. I soccorritori, al loro arrivo, hanno trovato dueancora in acqua e un giaccone da uomo galleggiare. SiperNon si conosce per quanto tempo, esattamente, gli animali siano rimasti nel lago ghiacciato. Idi David (due eranoe il terzo era di un suo amico), alla fine sono stati ...

