Red Ronnie | Ridicolo cantare ' Bella ciao' nell' Italia dell' invasore straniero

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) ″Èdei nuovi invasori. Siamo un Paese sottomesso: se essere sovranisti significa rivendicare il diritto di contarea terra dove sono nato e cresciuto allora per me è un complimento”. Parola di Redche, dalle pagine del quotidiano La Verità, dice la sua sul movimentoe Sardine e sulla fase politica attuale. “Insiamo abituati a intonare i ritori senza pensare ... Abbiamo il dovere di comprendere i testi che cantiamo. Non ha sensoper contestare Matteo Salvini. Il testo recita: ‘Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l’invasor’ ... Anzi, Salvini semmai combatte le nuove invasioni”.Quando si domanda al critico musicale di spiegare cosa intenda per “nuove invasioni”, lui replica:“Intanto assistiamo a ...

