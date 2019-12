Phil Spencer | Project xCloud non manderà in pensione le vostre console o il gaming su PC

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il futuro delè il cloud? Sì? Anche? Forse? Le opinioni sono svariate ma se da una parte un colosso come Google ha puntato tutto su questa tecnologia, dall'altra c'è chi come Microsoft si sta ovviamente comportando in maniera decisamente meno "radicale" per quantosi stia rivelando comunque un servizio con molte potenzialità.Sulla scia del reveal di Xbox Series X,ha discusso del futuro dell'universo Xbox all'interno di un'intervista in cui sottolinea il ruolo, quanto meno attuale, delattraverso il cloud. "Non stiamo cercando di dire alle persone cherimpiazzerà la loroo cherimpiazzerà ilsu PC ma pensiamo che la possibilità di portare la mia esperienza di gioco con me, in modo che quando effettuo il log in tutti i miei amici siano lì disponibili così come lo sono i mie giochi, i miei salvataggi, i miei ...

