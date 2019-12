Per il Barcellona su Twitter la sfida col Napoli è… Maradona contro Messi

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Due argentini. Due geni. Calcio da un’altra galassia”. Illancia così laagli ottavi di Championsil, sul suo account. Il fascino dello sfunziona evidentemente più al passato che al presente, considerato lo stato di crisi attuale degli azzurri e l’ovvia sproporzione di forze di campo. Per cui “la prima volta” dial San Paolo innesca il meccanismo della storia, con un incrocio tra passato e futuro dal fascino innegabile. Two Argentines Two geniuses Football from another galaxy. pic..com/qSp4z8uXA6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2019 L'articolo Per ilsulacolè…ilsta.

realvarriale : Sorteggio fortunatissimo per @juventusfc contro Lione, fortunato per @Atalanta_BC che pesca il Valencia, pessimo pe… - pisto_gol : Per Graziano Cesari il gol di Lautaro all’80esimo di Inter-Barcellona era regolare. Buonanotte ?? - pisto_gol : Fa molto discutere il gol annullato a Lautaro all’80’ di Inter-Barcellona: sul tiro di Politano, Lukaku è in fg, ma… -