Paura in Campania | scosse di terremoto di magnitudo 3 | 4 e 3 | 2 avvertite anche a Napoli

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Duedidi3,4 e 3,2 sono state registrate stamattina in, lesono stateNella mattina di oggi 16 dicembre alle 9.08 si sono verificate duediin. La terra ha tremato in gran parte della regione. L’epicentro è stato registrato a San … L'articoloindidi3,4 e 3,2– VIDEO NewNotizie.it.

Vdruz : Terremoto in Campania: raffica di scosse in mattinata, paura tra la popolazione. Evacuate scuole ed edifici pubblici - zazoomnews : Terremoto Campania paura a Benevento: gente in strada scosse con epicentro a San Leucio del Sannio [DATI e MAPPE] -… - lupettorosso76 : RT @mattinodinapoli: Terremoto, due scosse in Campania, paura e gente in strada -