Oroscopo di Simon and the stars | la settimana dal 16 al 22 dicembre

(Di lunedì 16 dicembre 2019) ArieteUn cielo che cresce positivamente, ancor più da questain cui Venere torna (finalmente) a favore. È il momento di gettare uno sguardo al futuro professionale, ai progetti che vuoi realizzare. Perché sono proprio le tue ambizioni e le tue aspirazioni quelle che danno la spinta giusta ad andare avanti. A ritrovare ottimismo. Fermo non ci sai stare, per questo ti invito già durante questo inizioa proporre le tue idee, a proporti, a portare avanti le iniziative che più ti stanno a cuore. Una particolare combinazione astrale tra Luna, Mercurio e Urano intorno a lunedì 16, mi fa pensare che potrebbero esserci delle occasioni di cambiamento (anche all’interno della stessa realtà di lavoro)… …che vanno colte al volo. Anche se suonano come piccole “sfide”. Rappresentano infatti uno scatto ...

