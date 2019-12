Maurizio Battista sulla malattia della figlia | “È stato un brutto spavento”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Natale a casaparlaAnna: “Ci siamo presi uno spavento” Andrà in onda oggi, lunedì 16 dicembre 2019, in prima serata su Rai2, a partire dalle 21.20, Natale a casa, spettacolo cheha scritto con la sua compagna Alessandra Moretti. Uno show che farà compagnia ai telespettatoriseconda rete in attesa del Natale, prima del quale proprioha rotto il silenzio con alcune interviste rilasciate a noti settimanali, usciti in edicola nei giorni scorsi, come DiPiùTV, sul quale l’attore ha parlato, tra le altre cose,Anna, raccontando: Di recente Anna è stata ricoverata in ospedale per una brutta bronchite. Ora per fortuna sta bene, è tutto finito, ma ci siamo presi uno spavento terribile. “Anna è la mia terza bambina: i miei primi due figli sono molto ...

