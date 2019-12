Juventus | Nedved | «Fortunati nel sorteggio Champions non un’ossessione ma un obiettivo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019), le parole di Pavela pochi minuti dalla fine delche vedrà i bianconeri impegnati contro il Lione Unbenevolo quello di oggi per lache avrà il Lione come prossima avversaria inLeague. Ai microfoni di Sky Sport Pavelha espresso le sue sensazioni. «Ho visto degli scontri che sono veramente con i fuochi di artificio non ci lamentiamo. L’anno scorso abbiamo beccato l’Atletico, oggi possiamo essere contenti anche se inse non arrivi in forma non passi il turno di sicuro. Mi sono ricordato delle gare del 2014 e del 2016 ma non contano nulla, è importante la forma con cui arriveremo a quella partita. Bello vedere giocare Ronaldo, Higuain e Dybala insieme. Possono fare molto bene se si aiutano, se corrono così tanto come ieri. Il Lione non l’ho seguito quasi per niente perché ero sicuro che non l’avremmo ...

