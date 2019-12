I creatori di Dungeons & Dragons hanno in programma di creare ' sette o otto' giochi

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo un relativo periodo di pausa, Wizards of the Coastannunciato Dark Alliance, un nuovo titolo action RPG in arrivo nell'autunno del 2020.Tuttavia il team non vuole fermarsi qui: Chris Cocks, presidente di Wizards of the Coast, ha dichiarato che Darl Alliance è tra i "titoli" che lo studio intende sviluppare in futuro. Durante un'intervista Cocks ha dichiarato: "Non vogliamo limitare le persone, vogliamo che i giocatori facciano ciò che vogliono nei nostriattraverso la narrazione, lo sviluppo del personaggio e molto altro. Neifuturi esploreremo aree diverse, sia che si tratti di strategia che di combattimenti".Cocks aggiunge: "Sviluppando i nostriavremo la possibilità dititoli per giocatore singolo, perché pensiamo siano importanti. Ci sarà la modalità single player in tutti i nostri, ma pensiamo anche che sia importante ...

Eurogamer_it : Molti giochi in arrivo dai creatori di #DungeonsAndDragons in futuro. - GeekGamerit : I creatori di Dungeons & Dragons hanno in mente cose... - -