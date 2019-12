Fiducia | Conte risale e distacca Salvini di 13 punti Lotta all' evasione | quasi il 70%

Lunedì Fiducia in Senato alla Legge di Bilancio. Il Governo trova la quadra. Conte soddisfatto : un parto difficile. Il testo sarà blindato pure alla Camera : L a manovra economica “ogni anno è un parto difficile”, così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commenta il provvedimento che ha avuto il via libera della Commissione bilancio del Senato dopo una seduta finale durata quasi 14 ore consecutive. Lunedì il voto in aula, con il maxiemendamento su cui sarà posta la fiducia, il testo arriverà poi blindato alla Camera per la seconda lettura e l’approvazione definitiva. SUGAR E PLASTIC TAX. Ci ...

Sondaggi politici Ipsos : Fiducia italiani - Conte batte Salvini e Meloni : Sondaggi politici Ipsos: fiducia italiani, Conte batte Salvini e Meloni Per il 56% degli italiani è giusto prevedere il carcere anche per gli imprenditori che commettono illeciti fiscali. Il dato è Contenuto negli ultimi Sondaggi politici realizzati da Ipsos per Di Martedì e andati in onda il 10 dicembre. Una settimana prima la Commissione Finanza della Camera ha dato il via libera al Dl Fisco che prevede l’inasprimento delle sanzioni penali ...

Governo - Zingaretti : “Bene Conte su agenda 2020. Lavoriamo per ricostruire la Fiducia degli italiani e riaccendere l’economia” : “Dobbiamo dare agli italiani sicurezza e ricostruire la fiducia. Ha fatto bene il premier Conte a rilanciare questa sfida per costruire un’agenda del 2020 fondata sullo sviluppo, sul lavoro, sulla rivoluzione verde, su quei pilastri che possono riaccendere l’economia italiana”. A dirlo è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine della presentazione di un libro nella sede dell’Enciclopedia ...

Sondaggi politici - crolla la Fiducia nel governo Conte : giudizio negativo dal 70% degli italiani : crolla la fiducia nel governo Conte: il Sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia come il 68,3% degli elettori non riponga fiducia nell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. E, forse anche per questo motivo, più di un italiano su due ritiene che la maggioranza avrà vita breve e non riuscirà ad andare oltre la data del giugno 2020.

Governo - la crisi non è finita. Orlando provoca Di Maio - ‘Ha ancora Fiducia in Conte?’ : Orlando e la frecciata a Di Maio ai microfoni del Corriere della Sera: “Pensa di Conte quello che pensava quando lo ha proposto come premier”. Le discussioni e le liti sulla manovra hanno lasciato uno strascico di sfiducia nella maggioranza di Governo, con il Pd e il Movimento 5 stelle che sembrano più distanti che mai. Almeno prendendo in considerazione il periodo di Governo congiunto. La conferma della tensione arriva ...

SONDAGGI/ Governo sFiduciato - 24% - - Pd 19 - 7% - centrodestra al 50% e Conte precipita : Secondo i SONDAGGI Emg Acqua Lega e FdI sono rispettivamente al 33% e al 10%. Conte scende dal 50% al 33%, il Governo è inconcludente

CAOS GOVERNO/ Mannino : Zingaretti - torna al Pci e sFiducia Conte a gennaio : Elezioni a gennaio per dare chiarezza al quadro politico e "costringere" Salvini a un profilo più europeista. Il M5s? Non è idoneo a guidare il Paese

Sondaggi elettorali Tecnè : crolla la Fiducia nel governo Conte : Sondaggi elettorali Tecnè: crolla la fiducia nel governo Conte La fiducia nel governo Conte bis è in caduta libera secondo gli ultimi Sondaggi elettorali elaborati da Tecnè per l’Agenzia Dire. Il gradimento nei confronti dell’esecutivo scivola dal 30% di due settimane fa al 25,8% di oggi. A pesare sul dato negativo due fattori: la sconfitta umbra che ha visto prevalere il centrodestra e la manovra finanziaria su cui gli alleati ...

Giuseppe Conte - tracolla la Fiducia nel sondaggio Swg : meno 11 per cento : La luna di miele con Italia ed italiani? Se c'è stata, per Giuseppe Conte, è finita da tempo. Lo mettono nero su bianco dei sondaggi rilanciati da Il Messaggero, nel dettaglio l'ultime rilevazione Swg che risale al 4 novembre. Il dato ovviamente è quello relativo alla fiducia che gli italiani ripong

La7 - Sgarbi attacca Gomez. “Non c’è democrazia. Dimmi chi ha eletto Conte”. Replica : “Lo ha eletto lei con la Fiducia al Conte Uno” : Scontro rovente a Non è l’arena (La7) tra il deputato del Gruppo Misto, Vittorio Sgarbi, e Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e Fq Millennium. Il critico d’arte attacca Gomez, intervenendo in difesa della vicedirettrice generale dell’Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni, secondo cui in Italia ‘non c’è giuridicamente democrazia’: “Lo Stato in cui crede Gomez non è uno Stato democratico. Chi ha ...

Ultimi sondaggi politico elettorali cala la Fiducia su Conte - sale quella sulla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia - periodo nero per Pd e M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi 6 italiani su 10 credono che il governo non riesca a durare fino alla fine dell’anno. La fiducia su Giuseppe Conte è calata bruscamente. Nel primo governo Conte la fiducia verso l’avvocato foggiano era altissima ora solo il 40% degli italiani ritengono che sia il miglior Premier possibile. Comunque resta una percentuale alta. L’effetto Umbria e forse anche l’effetto tasse si sta invece abbattendo su Pd e ...

SONDAGGI/ Le tasse sFiduciano Conte - -3 - 5% - - governo 29% - centrodestra 51% : La maggioranza di governo delude gli italiani, che vorrebbero andare al voto. M5s-Pd 41%, centrodestra 51%. Ecco i SONDAGGI

Sondaggi Ixè : “Cala la Fiducia in Conte - aumenta quella in Salvini e nella Meloni. Dopo il voto in Umbria crescono Lega e Fdi” : Cala la fiducia nel premier Giuseppe Conte (dal 43 al 41%); cresce quella in Matteo Salvini (dal 34 al 36%) e in Giorgia Meloni (dal 31 al 32%). Dopo le elezioni in Umbria e la sconfitta della coalizione Pd-M5s, si accorcia la distanza nel gradimento dei leader tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio. E’ questa la fotografia dell’ultima rilevazione dell’istituto Ixè per Cartabianca (Rai3). In ...