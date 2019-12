Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Gattuso è appena arrivato, non poteva subito invertire la tendenza negativa del. Gli serve più tempo per lavorare sulla testa dei giocatori e per dare una svolta al campionato tornando in zona Europa. Il Corriere dello Sport analizza i, per il. Il quarto posto in classifica è sempre più lontano. E devono preoccupare anche gli otto punti che separano la squadra dal Brescia. “Ora che anche l’ultimo alibi è sparito in una notte pavida, e che Ancelotti non può rappresentare l’unico colpevole di cui ilsi è disfatto, restano i, che sono crudi e anche crudeli, e raccontano questa storia riscritta male – e può succedere in dieci anni – ma che va rimodellata in fretta, prima che sia troppo tardi”. Nelle ultime otto giornate ilha collezionato 5 pareggi e 3 sconfitte. “La tendenza fa una media raccapricciante da retrocessione (eh, sì) di ...

napolista : CorSport: i numeri impietosi del Napoli e i rimpianti del mercato La squadra ha una media di retrocessione, manca u… - nickmo30840597 : @_esegesi_ @CorSport @APolve Ancora una volta, @Inter decisione perfetta. Tra l’altro @APolve se ci mandi i numeri… - JackilKebabbaro : @FedericoRana1 A parte che hai invertito i numeri perché qui è'colpirne cento per educarne uno',io invece mi chiede… -