Benevento | ritmo infernale | Crotone e Perugia seminate in 40 giorni

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– In una parola: impressionante. L’ultima sconfitta delha posto il punto esclamativo su un’altra conquista del, che ha guadagnato sui pitagorici ben undici punti in quattro turni. Dallo scontro diretto del Ciro Vigorito in poi la squadra di Inzaghi ha messo in fila quattro vittorie, i rossoblu tre sconfitte e un pareggio. A un ruolino di marcia impressionante – quello dei giallorossi – si è abbinato quello mortificante dei calabresi, ieri sconfitti all’Arechi di Salerno sotto i colpi di un super Gondo. Ilnon è l’unica squadra alla quale ilha rifilato un largo distacco nelle ultime settimane. Prendendo in esame le ultime cinque giornate, ilha perso per strada ben nove punti, così come l’Empoli. Il Chievo ne ha persi sette, il Cittadella cinque. ...

