Auto contro un muro | muore un 16enne

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un sedicenne morto e tre giovani feriti in maniera grave: e' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Catanese intorno alle 4.30 della scorsa notte. I quattro erano su una Fiat Punto, guidata da un 18enne (l'unico maggiorenne del gruppo), che, per cause in corso di accertamento, si e' schiantataun muretto della strada provinciale 24, che collega Palagonia e Scordia, in contrada Fico. L'impatto e' stato cosi' violento che ile' stato sbalzato fuori dalla vettura che si e' quasi accartocciata.

