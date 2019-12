Ancelotti | a un Re non si rinuncia mai | pur con le sue responsabilità

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 16° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Il calcio non vuole pensieri. Sono andato in ritiro. Per un po’. Via dalla pazza folla. Da questa tifoseria grulla. Da questo clamore di pasta frolla. Da questo insopportabile tira e molla. Direbbe più o meno così quel mattocchio geniale che fu Remo Remotti, per chi se lo ricorda. Sono andato in ritiro. Per prati. A raccogliere margherite d’oblio. Per fonti. A bagnare mani e fronte in acque argentine. Il calcio non vuole pensieri. Ma c’è sempre un ritorno. Pur se la tempesta è incessante. E non finirà presto. Una tempesta voluta e orchestrata dalla ipertrofia egotica di un Padrone in delirio narcisistico. Sarà felice così, quel Padrone. Ora che ha fracassato tutto. E non c’è più rimedio. A un Re non simai. Se si ha la fortuna di averlo come dipendente, a un Re non simai. Pur con le sue...

