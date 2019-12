Alex Britti | le Iene e la fobia di volare Video ' Ho paura dell' aereo | vado in tilt!'

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di lunedì 16 dicembre 2019)hadi, ma Lesono pronte ad aiutarlo a superare questa: 'è una sensazione brutta,in tilt, attacchi di panico'

RadioGemini1 : Ora in onda: Alex Britti - Immaturi - Albert52leone : @ALEX_BRITTI Non ricordo se ho precisato che le gocce vanno prese tre volte al giorno: l'ho detto ora per sicurezza… - sissio78 : RT @Lau7900: Se Alex Britti vede il servizio sugli aerei di prima : #leiene -