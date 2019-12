Aida Yespica | figlio Aaron | «Non lo vedo da quattro mesi | sono a pezzi…»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In un’intervista al settimanale Vero la showgirlha raccontato di essere molto felice da un punto di vista sentimentale. Dopo un periodo di pausa la 37enne è tornata tra le braccia di Geppy Lama, con cui trascorrerà anche le feste. Un dolore però le pesa sul cuore: la lontananza dal, avuto dall’ex compagno Matteo Ferrari. Da quatto, infatti, l’ex naufraga all’Isola dei Famosi ed ex reclusa al Grande Fratello Vip, non vede il suo bambino, che vive a Miami con il padre ex calciatore.: «Non lodaa pezzi…»ha provato nel corso dell’intervista a “Vero” a non darlo a vedere, ma quando parla del suo piccolo non riesce proprio a trattenere il dispiacere: «Sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo riresto stupita dei suoi cambiamenti. Di solito ci ...

