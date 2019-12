Valanghe sulle Alpi | tre morti in tre diversi incidenti 

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 15 dicembre 2019) Trein altrettanti incidenti avvenuti in montagna nel giro di poche ore. Unopiemontesi, un altro in Alto Adige e un ultimo incidente avvenutoin Valle d'Aosta. L'incidentepiemontesi È spirato subito dopo l'arrivo all'ospedale di Borgosesia il giovane scinista travolto da una valanga a circa 3000 metri di quota sopra Alagna Valsesia nella zona del passo della Civera. I tecnici del Soccorsono avevano lavorato per quasi un'ora per estrarlo dalla neve. L'incidente è accaduto nei pressi del Passo della Civera intorno a una quota di 2800 metri. La valanga ha coinvolto 4 persone, in fase di discesa durante una gita di scinismo. In seguito all'incidente, uno di essi è sceso a valle alla ricerca di segnale telefonico. Due sono stati coinvolti parzialmente e sono riusciti a uscire dalla neve autonomamente. Un quarto, uno ...

