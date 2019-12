Tessa Majors | arrestato un tredicenne per l’omicidio della studentessa Ma lui accusa due

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un ragazzino di tredici anni è statoa New York per l’omicidiodiciottenne,. La giovane, che studiava al Barnard College, era una matricola arrivata in città da Charlottesville (Virginia) pochi mesi fa. È stata uccisa a Morningside Park, a pochi passi dall’università Columbia, alle cinque di pomeriggio. La sua morte ha sconvolto la comunità studentesca e tutta la città. L’episodio è avvenuto in un’area sempre sorvegliata e in un parco che, dopo essere stato per anni ritenuto pericoloso, aveva di recente riconquistato un’ottima reputazione. A scuotere è anche l’età dei presunti autori, tutti minorenni. Per ora l’unicoè Zyairr Davis, undi Harlem, che però ha scaricato la responsabilità su due suoi amici di quattordici anni. Il ragazzino ha riferito alla polizia di aver assistito all’attacco e alla ...

