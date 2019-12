Rugby | scontro in campo in Serie B | giocatore in gravi condizioni

Leggi la notizia su fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Momenti di paura oggi a Ivrea, nel corso di una partita di. La sfida tra i padroni di casa e la squadra del Sondrio, valida per il campionato diB, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Violentodi gioco sul"Diego Santi", con conseguenze moltoper un rugbista della formazione ospite. Ferita al capo per il 23enne che ha rimediato anche un serio trauma cranico.

la_sentinella : Rugby, scontro durante Ivrea-Sondrio: trauma cranico per un giocatore -