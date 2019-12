Nerola | donna dispersa nei boschi insieme ai suoi tre figli piccoli

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una mamma sarebbe, provincia di Roma,aitre. Lasarebbe uscita di casa portando con sé i tre, uno avrebbe appena quattro mesi, sarebbe stata vista uscire dal paese ed è sparita. Le ricerche sono scattate ad opera dei Carabinieri die del Soccorso Alpino. Secondo quanto si è appreso da vari lanci di agenzia, la ragazza, poco più che 30enne, si sarebbe allontanata volontariamente, probabilmente perché vittima di maltrattamenti in famiglia e dopo una lite con il marito. Notizia in aggiornamento. l'articoloneiaitreè di: Cronaca Social.

PLANETHOTEL_NET : RT @Emergenza24: URGENTE [15.12-14:40] #Nerola #Roma in CORSO RICERCHE DONNA CON TRE FIGLI MINORI (4 mesi, 6 anni e 8 anni) #SCOMPARSI il 1… - Giancagt6 : RT @Emergenza24: URGENTE [15.12-14:40] #Nerola #Roma in CORSO RICERCHE DONNA CON TRE FIGLI MINORI (4 mesi, 6 anni e 8 anni) #SCOMPARSI il 1… - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: URGENTE [15.12-14:40] #Nerola #Roma in CORSO RICERCHE DONNA CON TRE FIGLI MINORI (4 mesi, 6 anni e 8 anni) #SCOMPARSI il 1… -