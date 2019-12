Lo stratega messicano della “guerra alla droga” arrestato per legami con i narcos (Di domenica 15 dicembre 2019) Agenti federali statunitensi hanno arrestato questo lunedì l’ex segretario di Pubblica Sicurezza messicano, Genaro García Luna, con l’accusa di aver aiutato i narcotrafficanti del cartello di Sinaloa a operare con “impunità”. García Luna fu responsabile dell’Agenzia Federale di Inchiesta (AFI) dal 2001 al 2005, durante il governo dell’ex presidente Vincente Fox, e venne poi chiamato alla testa della Pubblica Sicurezza dal 2006 al 2012, sotto l’ex presidente Felipe Calderón. Successivamente decise di lasciare il paese, trasferendosi in Florida nel 2012. Secondo i documenti in possesso della corte di Brooklyn, il cartello lo avrebbe corrotto per poter trasferire la droga attraverso la frontiera, oltre a richiedergli informazioni sui gruppi rivali e le loro attività. García Luna affronterà quindi accuse di cospirazione per traffico di cocaina e per false dichiarazioni rese alle autorità ...

Leggi la notizia su it.insideover

