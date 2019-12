LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | iniziata la gara!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA GARA ODIERNA – CLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE 9.32 Che scoppola per Schwarz, chiude a 2″04 da Pinturault, che ha sciato bene. Ora lo svizzero Daniel Yule. 9.31 Già 6 decimi di ritardo per Schwarz, all’austriaco non sembrano tenere gli sci su un manto molto duro. 9.31 Manche molto angolata. A parte l’imprecisione iniziale, Pinturault sembra aver disputato una buona prestazione. Ora l’austriaco Schwarz. 9.30 Partito il francese Pinturault, che rischia subito di scivolare! 9.28 Oggi le condizioni meteo sono ideali! 9.25 I primi sette a scendere saranno Pinturault (Francia), Schwarz (Austria), Yule (Svizzera), Zenhaeusern (Svizzera), Matt (Austria), Noel (Svizzera) e Kristoffersen (Norvegia). 9.22 E’ una giornata importante per l’Italia. Moelgg e Vinatzer sono ...

sportface2016 : #Sci, in #ValDisere si comincia: segui il LIVE dello slalom maschile @Fisiofficial - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: comincia la gara, Moelgg e Vinatzer all’attacco - zazoomnews : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA: l’Italia cerca segnali confortanti anche nelle distance -… -