LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | inizia la seconda manche! Pinturault

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE 12.22 Il primo apripista scenderà alle ore 12.25. 12.20 Tra i pretendenti per un risultato di lusso anche lo svedese Andre Myhrer (quarto a 0.77), l’austriaco Michael Matt (quinto a 0.93), l’austriaco Christian Hirschbuehl (sesto a 1.08). 12.17 Gli altri italiani qualificati allamanche sono Giuliano Razzoli (15esimo a 1.60) e Riccardo Tonetti (26esimo a 2.64). 12.15 Quindici minuti all’inizio della gara, il primo a partire sarà il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen. 12.14 Il norvegese Henrik Kristoffersen, grande favorito della vigilia insieme a, è soltanto 27esimo a 2.82. Lo scandinavo ha commesso un errore letale e ora è chiamato a una rimonta clamorosa per cercare di non perdere troppi punti in classifica generale. 12.12 Manfred Moelgg è ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: Pinturault precede la rivelazione Winters! Alle 12.30 la secon… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom parallelo St. Moritz 2019 in DIRETTA: quattro azzurre superano il taglio si salva anche Gogg… - RadioEnjoy_2010 : LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: Pinturault precede la rivelazione Winters! Alle 12.30 la secon… -