LIVE Juventus-Udinese 3-0 | Serie A calcio in DIRETTA | fine primo tempo a Torino

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Finisce ilall”Allianz Stadium”, una straripantechiude la prima frazione di gara sul 3-0, vantaggio e raddoppio di Cristiano Ronaldo poi colpo di testa sul finale didi Leonardo Bonucci che triplica le marcature.! 45’+1 GOOOOOOOOOOOOOOAAAALL, Leonardo Bonucci firma il triplo vantaggio nel recupero, angolo dalla sinistra di Dybala, sponda di Demiral per il tocco del numero 19, il pallone sbatte sulla traversa poi cade dentro la linea.3-0 43′ Higuain entra in area poi tenta di servire Ronaldo al centro, deviazione di un difensore dell’, angolo per la Juve. 41′ L’gioca in avanti il finale di, Danilo chiude su Mandragora e mette in fallo laterale. 40′ GIALLO nei confronti di Bram Nuytinck che a ...

