Ilary Blasi fa una confessione inaspettata sui baci davanti ai paparazzi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Novella Toloni Il settimanale "F" ha dedicato la cover story dell'ultimo numero alla conduttrice, che ha parlato apertamente del difficile ruolo di madre e delle paparazzate estive di cui sono stati protagonisti lei e Francesco Totti Come tutte le coppie vip anche quella composta dae Francesco Totti ha vissuto, negli anni, momenti di alti e bassi. Spesso i due sono finiti sulle riviste di gossip per presunte crisi matrimoniali, ma questa volta a fare chiarezza ci ha pensato la. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista al settimanale "F", dove ha raccontato, tra le altre cose, perché spesso la loro coppia finisce al centro dei pettegolezzi. Cover girl dell’ultimo numero di "F",ha confessato che gli slanci affettivi e le effusioni in pubblico non fanno parte del suo modo di vivere l’amore con Francesco Totti. ...

twittespieds : L’odore dei piedi di Ilary Blasi - zazoomblog : Ilary Blasi multa in pieno centro a Roma: quando torna scoppia il ‘dramma’ - #Ilary #Blasi #multa #pieno #centro - KontroKulturaa : Ilary Blasi, multa in pieno centro a Roma: quando torna scoppia il ‘dramma’ - -