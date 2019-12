Cambiamenti climatici | COP25 | corsa contro il tempo per un accordo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019)il, nell’ultimo giorno della, per la ricerca di unsul clima. Dopo altre 36 ore di negoziati, i Paesi firmatari dell’di Parigi non hanno ancora raggiunto un’intesa su misure e scelte più radicali per combattere i. Ieri le posizioni erano distanti su diversi argomenti chiave e molti Stati avevano espresso la loro frustrazione, indicando la mancanza di ambizione degli ultimi progetti di testi messi sul tavolo della presidenza cilena. Lunga notte di negoziati per i delegati, che hanno discusso a lungo soprattutto sulla questione delle emissioni da carbone. I colloqui sono appena entrati nel “secondosupplementare”: dovevano terminare venerdì ed invece sono nel loro 14° giorno.L'articoloilper unMeteo ...

