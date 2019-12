Verona Torino | quali sono le difficoltà per Mazzarri

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ildiha un’occasione ghiotta a. Ma la gara contro l’Hellas ha tante insidie dal punto di vista tattico Le ultime vittorie delhanno aggiustato la classifica dei granata, e le sfide contro Hellase Spalun’occasione ghiotta per riportare la squadra diin alti lidi. Al Bentegodi non sarà facile, visto che i giallobluuna delle sorprese del campionato, con una fase di non possesso molto intensa e aggressiva. E’ molto difficile segnare all’Hellas, soprattutto per una fase di rifinitura problematica come quella del, dipendente in toto dai cross. Ci si aspetta di più da Verdi e Berenguer, deludenti nell’ultima gara. Il Toro deve quindi essere più imprevedibile nell’ultimo terzo di campo. Leggi su Calcionews24.com

