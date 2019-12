Termoli | sbaglia manovra in retromarcia e finisce in mare | Giuseppe muore annegato

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) La vittima dell'incidente èTumini, un pensionato 76enne di. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo era impegnato in unadisulla banchina del molto quando, complice il buio e le condizioni meteo avverse, non si è accorto di aver oltrepassato il limite dell'area transitabile ed è finito in acqua senza che nessuno potesse fare nulla per salvarlo.

