Strage nella notte | ubriaco travolge gruppo di giovani amici Daniele | 23 anni | muore sul

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tragedia stradale sulla provinciale 129 a Buriasco, in provincia di Torino. Un 23enne di Pancalieri,Leontino, è morto sul colpo, mentre un 21enne è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Si è consumata così un’altra vita. Undiè stato falciato da un’auto alla cui guida c’era un uomo risultato poi positivo all’alcoltest. Poco dopo la mezza, un’auto in corsa sulla provinciale 129 di Buriasco ha letteralmente falciato undi cinqueche stava passeggiando per strada. Un morto e un ferito. La vittima,Leontino, un commerciante di Pancalieri, aveva 23è deceduto sul colpo. Illesi gli altri tre. Il conducente della Grande Punto che ha provocato l’incidente è un 41enne originario di Cardè, in provincia di Cuneo, risultato positivo all’esame etilometrico. Continua dopo la foto. Il 41enne è stato arrestato dai ...

