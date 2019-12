Selvaggia Lucarelli e il fidanzato a Pechino Express? La verità a Tv Talk

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)concorrente con il? Lei a Tv: “Ho già dato” In quest’ultima puntata di TvMassimo Bernardini ha intervistato diversi ospiti, tra i quali anchecon ilLorenzo Biagiarelli. Quest’ultimo è andato da Massimo Bernardini per presentare il suo programma Tv in onda su Real Time Cortesie in Tv. E sul finire di questa intervista, un analista ha preso la parola per chiedere ae Lorenzo Biagiarelli se parteciperebbero acome coppia di fidanzati ovviamente. Ma la giurata di Ballando con le stelle ha immediatamente spento qualsiasi entusiasmo su questa eventuale possibilità, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Ah no guarda io con i reality show ho già dato, mi spiace…L’idea di farne un altro non mi alletta affatto, ...

stanzaselvaggia : Sollevazione nazionale per 'Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia' a Milano. Sono andata a vederlo e tra… - Cenorava : RT @tefulmino: Se non ho capito male quanto detto da Selvaggia #Lucarelli, in onda in questo momento a #TVTalk Rai3, sarebbe stato il parti… - nataliagagliar2 : Tailleur a parte, sono d’accordo con Selvaggia Lucarelli: quest’anno non ho visto #XFactor perché i giudici non m… -