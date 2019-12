Salvini | “Facciamo comitato di salvezza nazionale con tutti i partiti e riscriviamo le

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Scriviamo le regole di base e torniamo a votare”. Matteo, intervenendo a margine del No Tax Day a Milano, ha proposto la nascita di un “di” che metta insieme maggioranza e opposizione per affrontare cinque emergenze del Paese, da infrastrutture a tutela della salute. E poi tornare alle urne. “Adesso io chiedo al signor Conte”, ha detto rivolgendosi al premier, “di smettere di insultare, di minacciare querele, sediamoci, ragioniamo di cosa serve all’Italia”. Il segretario del Carroccio ha scelto di presentarsi con una veste più moderata rispetto al solito e ha evocato una proposta che nelle scorse settimane era stata fatta da uno dei suoi fedelissimi Giancarlo Giorgetti. “La situazione è grave, molto grave, e merita di superare lo steccato opposizione-maggioranza”, è stato il ragionamento ...

marco_borrano : RT @RiccardoFortin: '@GiuseppeConteIT vuole fare una verifica? C'è un modo solo di fare la VERIFICA in #Democrazia, si chiamano #ELEZIONI.… - mickycaruso : RT @raffaele_trano: Ascoltate come #DiMaio fa chiarezza sul #MES dopo le continue bufale di #Lega e #FratellidItalia! #Salvini e la #Meloni… - valfromrome : Se non fosse ridicolo venendo da un ipocrita, sarebbe da prendere sul serio. #14dicembre #bancapopolaredibari L'app… -