Parma | Darmian | «Bravi a limitare il Napoli Sul rigore…»

(Di sabato 14 dicembre 2019) Matteoha parlato a fine primo tempo di: le parole del terzino gialloblù a Sky Sport Matteoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il primo tempo diche ha visto i gialloblù prevalere grazie al gol in apertura di Kulusevski. Le sue parole. «Io ero un po’ fuori, non ho visto bene cos’è successo sul rigore ma credo che l’arbitro abbia preso la decisione per lui migliore dopo aver rivisto al monitor. Stiamo facendo una buona partita, stiamo cercando dile qualità dele sfruttare le nostre. Ci troviamo in vantaggio su un campo difficile. Bisogna continuare così e provare a portare a casa la partita» Leggi su Calcionews24.com

