‘Ndrangheta | si dimette il presidente della Valle d’Aosta Fosson | è indagato per voto di

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) IlRegioned’Aosta, Antonio, si è dimesso. Secondo quanto riporta l’Ansa, il governatore ha deciso di lasciare l’incarico durante una riunione straordinaria di maggioranza a Palazzo regionale.dalla Dda per scambio elettorale politico mafioso in merito ad un’inchiesta sul condizionamento delle Regionali del 2018 ind’Aosta da parte‘ndrangheta. Oltre a, sono indagati altri esponentipolitica locale. Secondo gli inquirenti, il 4 maggio 2018 l’allora «Regione autonoma» Laurent Viérin «nonché prefetto in carica, ha incontrato uno degli esponenti di vertice del ‘locale’ di Aosta», Roberto Di Donato, «presso l’abitazione di Alessandro Giachino» ad Aymavilles. L’incontro, durato circa un’ora, è riportato all’interno ...

sole24ore : Inchiesta sulla 'ndrangheta, si dimette il presidente della Valle d'Aosta - MediasetTgcom24 : 'ndrangheta, si dimette il presidente della Regione Valle d'Aosta #'ndrangheta - tgrvda : Si dimettono il Presidente della Regione Antonio #Fosson e gli assessori regionali #Vierin e #Borrello indagati in… -