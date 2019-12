Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoè a rischio rinvio. Il forte maltempo che ha colpito la città nella notte ha causato diversi problemi alla copertura dello Stadio San Paolo. A Fuorigrotta è in corso il sopralluogo dei Vigili del Fuoco che stanno perlustrando l’impianto e tra non molto la commisione del Comune e il Gos dovrannore se la partita si potrà disputare. In questi minuti si sta pensando anche nella possibilità di giocare a porte chiuse. Intanto ilminaccia di non scendere in campo se la partita dovesse essere rinviata a domani. In aggiornamento L'articolo, sicolma iproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** ##Napoli, si decide sulla gara col #Parma ma i ducali minacciano ** - CalcioMercatoNA : #GAZZETTA - #Gattuso decide il mercato. Tutti gli obiettivi di ''Ringhio Star'' #Napoli - pucciagera : Cosa è successo @sscnapoli lo sanno solo loro avere uno come @MrAncelotti in squadra sono 10 valori aggiunti poi… -